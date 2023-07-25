Победившая рак яичников колумбийка забила гол на ЧМ-2023

Нападающая сборной Колумбии Линда Кайседо забила мяч в ворота сборной Южной Кореи на проходящем в Австралии и Новой Зеландии чемпионате мира 2023 года.

Игра завершилась победой латиноамериканской сборной со счетом 2:0.



Спортсменка отпраздновала взятие ворот, сложив из пальцев рук форму в виде сердца.

В 15-летнем возрасте у Кайседо был диагностирован рак яичников. В ходе продолжительного лечения футболистка сумела войти в ремиссию, поборов развитие и распространение злокачественных клеток.

Сборная Колумбии на ЧМ-2023 попала в группу, где помимо сборной Южной Кореи находятся сборные Германии и Марокко.

Финал мирового первенства будет сыгран 20 августа. Действующими чемпионками мира являются футболистки сборной США.

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