Победившая рак яичников колумбийка забила гол на ЧМ-2023

Нападающая сборной Колумбии Линда Кайседо забила мяч в ворота сборной Южной Кореи на проходящем в Австралии и Новой Зеландии чемпионате мира 2023 года.
Игра завершилась победой латиноамериканской сборной со счетом 2:0.
Спортсменка отпраздновала взятие ворот, сложив из пальцев рук форму в виде сердца.
В 15-летнем возрасте у Кайседо был диагностирован рак яичников. В ходе продолжительного лечения футболистка сумела войти в ремиссию, поборов развитие и распространение злокачественных клеток.
Сборная Колумбии на ЧМ-2023 попала в группу, где помимо сборной Южной Кореи находятся сборные Германии и Марокко.
Финал мирового первенства будет сыгран 20 августа. Действующими чемпионками мира являются футболистки сборной США.
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