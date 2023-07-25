Аршавин рассказал, на кого лучше потратить вырученные от продажи Малкома деньги

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что сине-бело-голубым нужно потратить деньги от продажи Малкома на российских игроков.

«Я бы вкладывал деньги в лучших российских игроков. Их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян. Четвертым был бы другой, он уже подписался с другой командой. Это Дивеев. Для меня он остается лучшим российским защитником.

Если потенциальные новички-бразильцы такие классные, они все равно через год захотят либо вернуться в Бразилию, либо уехать в Европу. Ну и смысл? Белка в колесе», — сказал Аршавин.

Сергей Пиняев выступает за «Локомотив», Константин Тюкавин и Арсен Захарян являются игроками «Динамо».

В «Зените» подтвердили переход Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Игрок пропустил первый тур нового сезона, проведя игру против «Пари Нижний Новгород» в запасе.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что любовь Малкома к деньгам оказалась сильнее любви к России.