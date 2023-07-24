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Экс-тренер «Динамо»: я в прошлом году две недели говорил о переходе Захаряна в «Челси», а он не ушел

Экс-тренер «Динамо» Кобелев призвал не обсуждать переход нападающего Захаряна в «Лацио» до официального объявления

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможном переходе полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в итальянский «Лацио». Специалист в комментарии «Газете.Ru» напомнил, что в прошлом году долго обсуждался трансфер игрока в «Челси», в итоге так и не состоявшийся, и заметил, что до официального объявления о переходе футболиста говорить об этом смысла нет.

«Я в прошлом году две недели рассказывал, перейдет Захарян в «Челси» или не перейдет — а он остался в «Динамо». Как только будет официально объявлено, сможем об этом говорить, а из пустого в порожнее переливать не хочется», — сказал Кобелев.

Этим летом в СМИ сообщалось о переговорах между «Динамо» и римским «Лацио» по переходу Захаряна. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, утром 24 июля была достигнута договоренность о трансфере. Сумма трансфера футболиста составит € 10 млн плюс € 4 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Ранее экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил перспективы Захаряна в Италии.

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