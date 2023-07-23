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Экс-скаут «Динамо» рассказал, какого футболиста назвали «easy money» для «Зенита»

Экс-скаут «Динамо» Тильман рассказал, что игрок «Зенита» Ренан хорошо котируется на бразильском рынке

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Максим Константинова/Global Look Press

Бывший скаут московского «Динамо» Александр Тильман поделился мнением о защитнкике петербургского «Зенита» Роберте Ренане, отметив, что он высоко котируется на бразильском рынке, передает Legalbet.

«Когда общался со своими бразильскими коллегами, и они узнали, что Ренан переходит в «Зенит», то они сказали, что это будут «easy money» для клуба. Потому что «Зенит» скоро продаст его за хорошую сумму», — сказал Тильман.

Ренан перешел в «Зенит» в 2023 году. В первом сезоне в составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Сине-бело-голубые в матче перового тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграли на выезде «Пари НН» со счетом 2:0. Ренан провел 90 минут, не отметившись результативными действиями.

Ранее экс-тренер «Зенита» объяснил, почему бразильцы хотят уйти из клуба.

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