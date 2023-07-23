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Бывший игрок ЦСКА выдвинул серьезное обвинение Федотову

Экс-нападающий ЦСКА Масалитин заявил, что команда стала играть в более упрощенном стиле

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Бывший нападающий московского ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что армейский клуб подошел к игре против екатеринбургского «Урала» (1:2) не в лучшей форме.

«Команда находится под нагрузкой, нет свежести, хорошего движения. На игру с «Зенитом» хватило, на «Урал» — уже нет. Отсюда и травмы — Дивеев, Роша. Неизвестно, что будет дальше с Мойзесом. До этого была травма у защитника Агапова.

На сегодня одна из лучших защитных линий в чемпионате попросту рассыпалась. Наверняка будут сделаны какие-то выводы, будут играть молодые ребята, которые получат шанс.

Больше меня беспокоит игра впереди. Чалов пока форму не набрал, Заболотный не достиг нужных кондиций, хотя отличился. И средняя линия пока не в состоянии что-то конструктивное придумать. Упрощается игра, сначала пошли навесы на Заболотного, потом тоже самое на Гайча. Ничего хорошего в этом не вижу», — заявил Масалитин.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры «Урал» — ЦСКА.

Ранее стал известен прогноз экс-тренера сборной России Бориса Игнатьева на сезон для «Локомотива».

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