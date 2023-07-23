Выступающая за Кипр экс-россиянка рассказала о хейте со стороны украинцев после победы на ЧЕ

Прыгунья Елена Куличенко, сменившая гражданство с российского на кипрское, в интервью Sport24 рассказала о реакции людей на ее победу на молодежном чемпионате Европы в 2023 году.

«От русских — ноль негатива, только поздравляли. Очень много было хейта от украинцев и европейцев. Честно скажу: я не ожидала.

Люди узнавали, что я из России, и писали: «Это вообще не честно, русских не просто так забанили, чтобы они потом переходили за другие страны выступать». Самое дикое? Желали мне смерти. Я вообще офигела, абсурд какой-то. Хейтеры будут хейтить, никому не угодить в этой ситуации», — сказала Куличенко.

В 2021 году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. Она проживает и учится в США. Благодаря своему отцу-бизнесмену ей удалось получить кипрское гражданство, так как он вложил более €2 млн инвестиций.

17 июля она одержала победу на молодежном чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в финском Эспоо. Это первая золотая медаль в истории Кипра.

Ранее сообщалось, что российских спортсменов заставят платить при смене спортивного гражданства.