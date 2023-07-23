Боец UFC Макгрегор подарил жене автомобиль после скандала с изнасилованием

Известный ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор сделал своей гражданской жене Ди Девлин дорогой подарок через месяц после того, как его обвинили в изнасиловании. Фотографии презента опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Девлин.

Спортсмен подарил жене автомобиль марки «Range Rover».

15 июня издание TMZ сообщило, что Макгрегора обвинили в изнасиловании, произошедшем во время финального матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» 9 июня. Сразу после матча в полицию Денвера обратилась девушка, которая заявила, что Макгрегор запер ее в туалете стадиона и принудил к оральному сексу. Девушка ударила ирландца в живот и убежала.

Представители команды ирландского бойца назвали обвинения ложными.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе.

Ранее Оди Аттар, менеджер Макгрегора, рассказал, когда ирландец вернется в октагон.