Валуев назвал фаворита нового сезона РПЛ

Бывший российский боксер Николай Валуев, ныне являющийся депутатом Госдумы, заявил, что петербургский «Зенит» является фаворитом нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Metaratings.

«Считаю петербуржцев главными претендентами на чемпионство. Также «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА имеют отличные шансы навязать «Зениту» борьбу», — сказал Валуев.

В матче первого тура чемпионата России «Зенит» на выезде одолел «Пари НН». Встреча завершилась со счетом 2:0.

В первом тайме команды не отметились забитыми мячами. На 51 минуте встречи с поля был удален футболист «Пари НН» Виктор Александров. Через шесть минут счет в матче открыл Матео Кассьерра. Под занавес встречи Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых.

Ранее Сергей Семак установил рекорд «Зенита».