Экс-игрок сборной России Павлюченко ответил, кто станет чемпионом РПЛ

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко предрек красно-белым победу в новом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова экс-игрока передает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» первый матч сезона сыграет против «Оренбурга». Поединок состоится в Москве 23 июля на стадионе «Открытие Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Перед началом чемпионата я себе сказал: «В этом сезоне «Зенит» не будет чемпионом». Им станет «Спартак». Поэтому у «Оренбурга» нет шансов. «Спартак» выиграет», — сказал Павлюченко.

В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» замкнул тройку лучших. За 30 туров команда набрала 54 очка, уступила петербургскому «Зениту», который завоевал пятое чемпионство подряд, и пропустила вперед московский ЦСКА, набравший 58 очков.

Также команда не сумела защитить титул обладателя Кубка России. Подопечные Гильермо Абаскаля уступили тольяттинскому «Акрону» в полуфинале Пути регионов.

В последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17.

Ранее тренер «Спартака» Абаскаль назвал основные причины неудач команды.