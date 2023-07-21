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Невесту Роналду снесло прибрежной волной во время купания

Невесту португальского нападающего Роналду Джорджину снесло прибрежной волной во время купания

Джорджина Родригес, невеста нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, опубликовала в своих соцсетях видео, на котором ее снесло прибрежной волной.

«Когда думаешь, что непобедим», — подписала ролик девушка.

После первой волны Джорджина сумела устоять на ногах, но вторая волна заставила ее упасть.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» 2 января после ухода из английского «Манчестер Юнайтед». По контракту с клубом он получает €200 млн в год.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и две результативные передачи. Его команда финишировала на второй строчке турнирной таблицы чемпионата, отстав от «Аль-Иттихада» на пять очков.

На чемпионате мира 2022 года Роналду вместе со сборной Португалии дошел до 1/4 финала, где его команда уступила Марокко (1:0).

Ранее Роналду заявил, что Серия А возродилась после его перехода в туринский «Ювентус».

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