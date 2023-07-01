Карякин о вооруженном мятеже «Вагнера»: я очень нервничал, не спал практически двое суток

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер». Его слова передает РИА Новости.

«Конечно, я очень нервничал. Я практически не спал двое суток, все время мониторил новости. Было тяжело, я достаточно лично все это воспринял. Плохо, что так сложилось, но дай бог, чтобы в дальнейшем все наладилось. Конечно, я не могу поддерживать подобные вещи. Надо, наверное, признать, что каждый человек ошибается. Сейчас ошибся руководитель ЧВК «Вагнер», — сказал Карякин.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее Сергей Карякин заявил, что отстранение отечественных спортсменов от международных соревнований дает хорошие перспективы для развития внутри страны.