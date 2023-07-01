Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Карякин о вооруженном мятеже «Вагнера»: я очень нервничал, не спал практически двое суток

Российский гроссмейстер Карякин признался, что нервничал во время мятежа «Вагнера»

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер». Его слова передает РИА Новости.

«Конечно, я очень нервничал. Я практически не спал двое суток, все время мониторил новости. Было тяжело, я достаточно лично все это воспринял. Плохо, что так сложилось, но дай бог, чтобы в дальнейшем все наладилось. Конечно, я не могу поддерживать подобные вещи. Надо, наверное, признать, что каждый человек ошибается. Сейчас ошибся руководитель ЧВК «Вагнер», — сказал Карякин.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее Сергей Карякин заявил, что отстранение отечественных спортсменов от международных соревнований дает хорошие перспективы для развития внутри страны.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях