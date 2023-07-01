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Экс-гендиректор «Спартака» ответил на вопрос об админресурсе «Зенита»

Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков признался, что не видит у «Зенита» админресурс

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков признался, что не видит использование админресурса в исполнении «Зенита». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Чтобы бороться с «Зенитом», нужен такой же админресурс? Нет. Не вижу его у «Зенита». У них хорошая вертикаль, стабильная системная структура. Сильные игроки. Но сейчас у «Спартака» те же цели и планы. Рассчитываю, что у Олега получится. Всем нужен результат. Если он будет, все будет стабильно. «Лукойл» — консервативная компания, где не склонны к частным переменам», — сказал Мележиков.

В минувшем сезоне «Зенит» четвертый раз подряд стал чемпионом России и добавил вторую звезду на футболку клуба. Столько же звезд имеет «Спартак».

В Кубке России «Зенит» дошел до четвертьфинала, где уступил «Динамо» в серии пенальти. Победителем турнира стал ЦСКА, который обыграл в финале «Краснодар».

Новый сезон стартует 15 июля матчем за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча пройдет в Казани. Начало матча в 17:00 по московскому времени.

Ранее Игорь Дивеев назвал фаворитов нового сезона в РПЛ.

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