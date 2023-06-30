Итальянский клуб пожаловался на слишком высокую зарплату российского футболиста

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что в летнее трансферное окно итальянский клуб может расстаться с российским футболистом Денисом Черышевым. Его слова передает Sport24.

«Да, это возможно. Его зарплата слишком высока, мы уменьшаем наш бюджет», — сказал Мента.

Соглашение Черышева с итальянским клубом рассчитано до июня следующего года.

В минувшем сезоне итальянской серии B полузащитник провел 24 матча, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. «Венеция» заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Черышев подписал соглашение с «Венецией» в летнее трансферное окно 2022 года. В своей карьере 32-летний игрок выступал за мадридский «Реал», «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал».

В составе сборной России Черышев дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.

Ранее в «Лацио» отреагировали на слухи об интересе к российскому футболисту «Спартака».