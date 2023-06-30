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Экс-президент «Спартака» Червиченко предрек Слуцкому проблемы с трудоустройством из-за шоу

Червиченко заявил, что Слуцкому будет сложно найти работу из-за участия в скандальных шоу

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Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что бывшему главному тренеру ЦСКА и сборной России по футболу Леониду Слуцкому будет трудно найти себе работу после съемок в различных шоу, сообщает «Матч ТВ».

Слуцкий спародировал нашумевшее интимное видео нападающего Артема Дзюбы во время участия в программе «Большое шоу» на YouTube. Суть проекта заключается в том, что каждому участнику нужно рассмешить других гостей, но при этом не засмеяться самому.

«Я себе с трудом представляю, как после такого видео тренер может кому‑то пихать в раздевалке или что‑то рассказывать. Суровость, назидание — это обязательно в данной профессии.

Ну и как Слуцкий будет делать это после такого видео? Ему включат видео в раздевалке и скажут: «Иди там языком побалуйся в другом месте», — сказал Червиченко.

Слуцкий тренировал «Рубин» с 2019 по 2022 год. С ЦСКА он трижды выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ), становился двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

Ранее форвард «Локомотива» Артем Дзюба поспорил с Леонидом Слуцким об уровне судейства российских футбольных арбитров.

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