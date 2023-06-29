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Яшкин ответил, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Форвард «Ак Барса» Яшкин считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки через два года

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Reuters

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин выразил уверенность, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд легендарного игрока Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает «Татар-информ».

«Овечкин – это просто машина. Смесь таланта и трудолюбия, которые замечательно сошлись друг с другом. Такой игрок в мире только один, и таких больше не будет. Побьет ли Овечкин рекорд Уэйна Гретцки? Конечно, побьет! Я в этом не сомневаюсь. Я думаю, это займет по времени не дольше двух сезонов. Через года два он точно этого добьется», – сказал Яшкин.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 73 матчах лиги, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Накануне сообщалось, что Гретцки не включил Овечкина в топ-3 среди левых крайних.

Агент Овечкина ответил, готовится ли российский хоккеист к новому сезону.

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Хоккей. НХЛ
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