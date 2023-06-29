Ловчев отреагировал на пародию Слуцкого на интимное видео Дзюбы

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал в своем Telegram-канале видео с участием тренера Леонида Слуцкого, в котором он спародировал интимный ролик с участием футболиста столичного «Локомотива» Артема Дзюбы, заявив, что такие шутки хороши в меру.

«Мое глубочайшее убеждение — тренер, который хочет продолжать карьеру, не должен заниматься таким на постоянной основе. Все весело в меру. После всех этих шуток слова тренера всерьез уже не воспринимаются», — написал Ловчев.

Слуцкий стал гостем шоу Азамата Мусагалиева «Большое шоу». Суть проекта заключается в том, что каждому участнику нужно рассмешить другого. Слуцкий выбрал для демонстрации пародию на нашумевшее видео Артема Дзюбы.

Первое интимное видео с участием Дзюбы появилось в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс.

Ранее комментатор Уткин с иронией высказался о пародии Слуцкого на интимное видео Дзюбы.