Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Россия опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге ФИФА

close
100%
Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Сборная России по футболу опустилась с 37-го на 38-е место в обновленном рейтинге. Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборную России обошла Чехия, которая обыграла Фарерские Острова в отборе к Евро-2024 (3:0) и Черногорию в товарищеском матче (4:1).

Первое место в рейтинге занимает Аргентина, на втором месте располагается Франция, замыкает тройку Бразилия.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Последний официальный матч россияне сыграли осенью 2021 года, уступив на выезде сборной Хорватии со счетом 0:1. Это поражение не позволило России напрямую выйти на чемпионат мира. В стыковом матче подопечные Валерия Карпина должны были сыграть с Польшей, но игра была отменена из-за дисквалификации России.

Ранее в сборной Венгрии рассказали, почему их команда не будет играть с Россией.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях