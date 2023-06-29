Россия опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу опустилась с 37-го на 38-е место в обновленном рейтинге. Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборную России обошла Чехия, которая обыграла Фарерские Острова в отборе к Евро-2024 (3:0) и Черногорию в товарищеском матче (4:1).

Первое место в рейтинге занимает Аргентина, на втором месте располагается Франция, замыкает тройку Бразилия.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Последний официальный матч россияне сыграли осенью 2021 года, уступив на выезде сборной Хорватии со счетом 0:1. Это поражение не позволило России напрямую выйти на чемпионат мира. В стыковом матче подопечные Валерия Карпина должны были сыграть с Польшей, но игра была отменена из-за дисквалификации России.

Ранее в сборной Венгрии рассказали, почему их команда не будет играть с Россией.