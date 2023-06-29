Стало известно, почему во «Фламенго» уверены в подписании игрока «Зенита» Клаудиньо

Бразильский «Фламенго» уверен в подписании футболиста петербургского «Зенита» Клаудиньо, передает Globo.

Представители «Фламенго» поговорили с самим игроком и его агентами. В клубе уверили игрока, что переход игрока приблизит его к вызову в сборную Бразилии.

Во «Фламенго» знают о сумме, которую «Зенит» запрашивает за трансфер, что вселяет уверенность в успешности трансфера.

О том, что Клаудиньо стал главной трансферной целью для бразильского клуба «Фламенго», который желает усилить атакующую линию, сообщил 28 июня журналист Мауро Сезар в Twitter.

Клаудиньо стал игроком петербургской команды летом 2021 года. В текущем сезона он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось забить пять мячей и сделать 12 голевых передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).

Петербургский «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд.

Ранее представитель Клаудиньо отреагировал на слухи про интерес «Фламенго».