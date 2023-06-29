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Гретцки не включил Овечкина в топ-3 среди левых крайних

Экс-хоккеист Гретцки не включил игрока «Вашингтона» Овечкина в топ-3 левых крайних сезона

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Brad Mills-USA TODAY Sports/Reuters

Легендарный канадский экс-хоккеист Уэйн Гретцки не включил российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-3 среди лучших левых крайних сезона. Об этом сообщает сайт PHWA.

Гретцки работает аналитиком на канале TNT. Он принял участие в голосованиях за обладателей индивидуальных призов и кандидатов в символические сборные звезд сезона-2022/23.

В первую сборную в качестве левого вингера вошел Джейсон Робертсон из «Далласа», во вторую – Артемий Панарин из «Рейнджерс». Форвард «Вашингтона» Овечкин занял седьмое место по числу голосов. Россиянин был упомянут семью журналистами из 192.

Гретцки включил в топ-3 Робертсона, Панарина и Райана Нюджент-Хопкинса («Эдмонтон Ойлерз», третье место в рейтинге).

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 73 матчах лиги, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее «Филадельфия Флайерз» выбрала российского хоккеиста на драфте НХЛ.

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