Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Агент Селюк: арабы предлагают Модричу €120 млн, Дзюба чешет голову

Агент Селюк заявил, что Дзюба чешет голову на фоне новости о крупном контракте Модрича

close
100%
Twitter

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что один из клубов Саудовской Аравии предложил контракт
хорватскому полузащитнику мадридского «Реала» Луке Модричу на €120 млн. Его слова передает «Спорт КП».

«Модричу предлагают хорошие деньги, а ему ведь 37 лет. Теперь Дзюба чешет голову – а не поспешил ли он продлить с «Локомотивом»? Ему ведь всего 34», – заявил Селюк.

Ранее сообщалось, что вопрос ухода Модрича из «Реала» является практически решенным.

Модрич выступает за мадридский «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги полузащитник принял участие в 32 играх, в которых ему удалось забить четыре мяча и сделать три результативные передачи. В розыгрыше Лиги чемпионов Модрич забил два мяча и отдал один голевой пас в 10 встречах. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Модрича составляет €10 млн. Модрич признается одним из лучших полузащитников современности. Кавалер ордена Князя Бранимира, рекордсмен сборной Хорватии по количеству проведенных матчей, он является пятикратным обладателем трофея Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании и двукратным обладателем Кубка Испании. Хорват становился победителем в голосовании на «Золотой мяч».

25 мая Артем Дзюба и «Локомотив» подписали контракт по схеме 1+1. В феврале нападающий подписал с московской командой полугодовой контракт. До этого форвард играл в Турции за «Адану Демирспор». Там Дзюба провел всего несколько месяцев.

После возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в десяти матчах. Он является лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях