Агент Селюк: арабы предлагают Модричу €120 млн, Дзюба чешет голову

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что один из клубов Саудовской Аравии предложил контракт

хорватскому полузащитнику мадридского «Реала» Луке Модричу на €120 млн. Его слова передает «Спорт КП».

«Модричу предлагают хорошие деньги, а ему ведь 37 лет. Теперь Дзюба чешет голову – а не поспешил ли он продлить с «Локомотивом»? Ему ведь всего 34», – заявил Селюк.

Ранее сообщалось, что вопрос ухода Модрича из «Реала» является практически решенным.

Модрич выступает за мадридский «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги полузащитник принял участие в 32 играх, в которых ему удалось забить четыре мяча и сделать три результативные передачи. В розыгрыше Лиги чемпионов Модрич забил два мяча и отдал один голевой пас в 10 встречах. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Модрича составляет €10 млн. Модрич признается одним из лучших полузащитников современности. Кавалер ордена Князя Бранимира, рекордсмен сборной Хорватии по количеству проведенных матчей, он является пятикратным обладателем трофея Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании и двукратным обладателем Кубка Испании. Хорват становился победителем в голосовании на «Золотой мяч».

25 мая Артем Дзюба и «Локомотив» подписали контракт по схеме 1+1. В феврале нападающий подписал с московской командой полугодовой контракт. До этого форвард играл в Турции за «Адану Демирспор». Там Дзюба провел всего несколько месяцев.

После возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в десяти матчах. Он является лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне.