Роналду: то, что я 20 лет играл на высочайшем уровне, – не случайность

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как он выступает на высоком уровне в течение 20 лет. Его слова передает Record.

«Это не просто случайность, что я играл на самом высоком уровне в течение 20 лет. Генетика важна, да, но есть и другие факторы, которые не менее важны, такие как эпигенетика, то есть то, что вы делаете со своей генетикой», – сказал Роналду.

38-летний португалец стал игроком «Аль-Насра» 2 января. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год.

В текущем сезоне португальский нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее Криштиану Роналду заявил, что его презентация в «Аль-Насре» стала для него одним из лучших моментов в футболе.