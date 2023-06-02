Агент Селюк рассказал, где Месси нужно завершить карьеру

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что аргентинскому нападающему французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси было бы правильно завершить карьеру в испанской «Барселоне». Его слова передает «Матч ТВ».

«Куда двигаться Месси? В «Барселону»! Так будет правильно. Думаю, что заканчивать карьеру лучше в каталонском клубе, где тебя любят и поддерживают», — заявил Селюк.

1 июня главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье сказал, что матч с «Клермоном» будет для аргентинца последним на «Парк де Пренс». Это было воспринято как подтверждение ухода нападающего из команды. Однако позже парижский клуб заявил, что тренер недостаточно точно выразился – на самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне.

Всего в текущем сезоне на счету Лионеля Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.

Лионель Месси в 2022 году стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале мундиаля аргентинская команда обыграла национальную команду Франции. Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча», что является рекордом в истории футбола. Также в составе своей сборной он стал чемпионом Финалиссимы, обладателем Кубка Америки и олимпийским чемпионом. Он является десятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем трофея Лиги чемпионов, трижды выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Известный статистический портал Transfermarkt оценивает аргентинского нападающего в €45 млн.