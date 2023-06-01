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Президент МОК назвал ошибку противников допуска россиян к турнирам

Глава МОК Бах заявил, что только популисты могут быть противниками допуска россиян к турнирам

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Reuters

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал ошибку противников допуска российских атлетов к международным соревнованиям. Его слова приводит Inside the Games.

Президент МОК заявил, что у чрезвычайно сложных политических проблем не может быть легкого решения, поэтому только популисты могут делать вид, что у них есть ответы.

«Они хотят попытаться убедить, что ничего не получится», — подчеркнул он, добавив, что нужно следовать рекомендациям МОК.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета, прошедшем 28 марта, было рекомендовано допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, если спортсмены не выражали активную поддержку проведению СВО на территории Украины.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Ранее Бах сообщил, что спортивные федерации выполнили рекомендации по допуску россиян.

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