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Экс-тренер «Зенита» призвал Малкома покинуть команду ради сборной Бразилии

Тренер Петржела призвал Малкома покинуть «Зенит» ради выступления за сборную Бразилии

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ФК «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что форвард команды с берегов Невы Малком должен покинуть свою команду, чтобы выступать за сборную Бразилии на крупных турнирах. Его слова передает «РБ Спорт».

«Вызов Малкома в сборную Бразилии на товарищеские матчи— это аванс. Но всем понятно, что, если он хочет играть за сборную на крупных турнирах, ему нужно уходить из «Зенита». Его не будут вызывать в сборную, если он останется в России, потому что РПЛ никто не смотрит, а «Зенит» не участвует в еврокубках», — сказал Петржела.

Напомним, «Зенит» разрешил футболисту досрочно покинуть расположение команды и вернуться на родину в Бразилию в связи с рождением сына.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Ранее бывший наставник московского «Локомотива» и сборной России Борис Игнатьев заявил, что Малком заслужил переход в топ-клуб Европы.

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