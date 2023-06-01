Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Крымский футбольный клуб получил аттестат для участия во Второй лиге

Футбольный клуб «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге

close
100%
РИА

Футбольный клуб «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге в дивизионе «Б». Об этом сообщает пресс-служба севастопольского клуба.

«Состоялось заседание комиссии Футбольной национальной лиги, на котором было принято решение о выдаче Аттестата ФНЛ клубам для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе «Б». Среди получивших аттестат ФК «Севастополь», — говорится в сообщении.

29 сентября 2022 года стало известно, что ФНЛ создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов Крыма и Севастополя в чемпионат России.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о том, что крымские команды могут войти в состав ФНЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях