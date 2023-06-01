Крымский футбольный клуб получил аттестат для участия во Второй лиге

Футбольный клуб «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге в дивизионе «Б». Об этом сообщает пресс-служба севастопольского клуба.

«Состоялось заседание комиссии Футбольной национальной лиги, на котором было принято решение о выдаче Аттестата ФНЛ клубам для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе «Б». Среди получивших аттестат ФК «Севастополь», — говорится в сообщении.

29 сентября 2022 года стало известно, что ФНЛ создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов Крыма и Севастополя в чемпионат России.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о том, что крымские команды могут войти в состав ФНЛ.