Аршавин: «Рома» не такой великий клуб, не вижу трагедии в поражении от «Севильи»

Бывший футболист «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин поделился мнением о победе «Севильи» над «Ромой» в финале Лиги Европы. Его слова передает «Матч ТВ».

«Моуринью очень амбициозен, самолюбив, и он в принципе недипломатичен. Но я не вижу здесь трагедии, «Рома» не такой великий клуб. Они не были фаворитами этого финала. Мне кажется, все шло по плану Моуринью. Просто надо было найти второй гол», — сказал Аршавин.

Напомним, что «Севилья» в финале Лиги Европы одержала победу над «Ромой». Основное и дополнительное время решающего матча турнира завершилось со счетом 1:1, и судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой сильнее были игроки испанской команды (4:1).

Для «Севильи» эта победа стала седьмой в Лиге Европы. Клуб никогда не проигрывал в финале этого еврокубка. За последние 18 лет он дважды побеждал в Кубке УЕФА и пять раз — в Лиге Европы.

Ранее российский тренер Игорь Шалимов высказался о будущем наставника «Ромы» Жозе Моуринью.