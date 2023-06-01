Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аршавин: «Рома» не такой великий клуб, не вижу трагедии в поражении от «Севильи»

Аршавин не видит трагедии в поражении «Ромы» в матче с «Севильей» в финале ЛЕ

close
100%
andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший футболист «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин поделился мнением о победе «Севильи» над «Ромой» в финале Лиги Европы. Его слова передает «Матч ТВ».

«Моуринью очень амбициозен, самолюбив, и он в принципе недипломатичен. Но я не вижу здесь трагедии, «Рома» не такой великий клуб. Они не были фаворитами этого финала. Мне кажется, все шло по плану Моуринью. Просто надо было найти второй гол», — сказал Аршавин.

Напомним, что «Севилья» в финале Лиги Европы одержала победу над «Ромой». Основное и дополнительное время решающего матча турнира завершилось со счетом 1:1, и судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой сильнее были игроки испанской команды (4:1).

Для «Севильи» эта победа стала седьмой в Лиге Европы. Клуб никогда не проигрывал в финале этого еврокубка. За последние 18 лет он дважды побеждал в Кубке УЕФА и пять раз — в Лиге Европы.

Ранее российский тренер Игорь Шалимов высказался о будущем наставника «Ромы» Жозе Моуринью.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях