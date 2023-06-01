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Экс-советник Федуна Камоцци назвал причину победы «Севильи» над «Ромой» в финале ЛЕ

Экс-советник Федуна Камоцци заявил, что «Севилья» была лучше готова к финалу ЛЕ

Итальянский агент, бывший советник экс-президента и владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о финальном матче футбольной Лиги Европы, в котором «Севилья» одержала победу над «Ромой».

«Сложный матч для «Ромы». Это произошло после сезона, в котором было много травм. «Севилья» же была более свежей и более готовой к таким испытаниям», — сказал Камоцци «Спорт-Экспрессу».

Основное и дополнительное время решающего матча турнира завершилось со счетом 1:1, и судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой сильнее были игроки испанской команды (4:1).

Для «Севильи» эта победа стала седьмой в Лиге Европы. Клуб никогда не проигрывал в финале этого еврокубка. За последние 18 лет он дважды побеждал в Кубке УЕФА и пять раз — в Лиге Европы.

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил вероятность ухода Малкома из «Зенита» после вызова в сборную Бразилии.

Бразильцы 17 июня сыграют в Барселоне с Гвинеей, а 20 июня в Лиссабоне — с Сенегалом.

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