Кожевников о попадании россиян в список разочарований плей-офф НХЛ: чуть что, сразу русские виноваты

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал издание The Athletic, которое включила российских игроков в рейтинг разочарований плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает Legalbet.

Накануне в список попали нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, голкипер «Тампы» Андрей Василевский и форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

«Как они там хоккей смотрят? Если бы не наши ребята, они и близко к восьмерке не подошли бы. Наверное, не в них проблема? Может, тренеров в этот список надо включить? Пусть скажут спасибо, что дошли до плей-офф, а то нашли крайних. Чуть что, сразу русские виноваты», — сказал Кожевников.

Ранее журналист ESPN Грег Вышински опубликовал свой рейтинг главных претендентов на завоевание «Конн Смайт Трофи».