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Экс-игрок сборной России Канчельскис сравнил шансы ЦСКА и «Спартака» на второе место в РПЛ

Экс-игрок сборной России Канчельскис заявил, что шансы ЦСКА на серебро РПЛ выше «Спартака»

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы московских ЦСКА и «Спартака» занять второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«ЦСКА, конечно, сейчас в лучшей форме. У него больше шансов занять второе место, «Спартак» вообще может опуститься на четвертую строчку. Тем более, на «Спартак» не надо будет настраиваться «Крыльям Советов». Для них это будет принципиальная игра», — передает слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

За тур до конца сезона-2022/23 РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова одержали в 29 матчах 16 побед, семь раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений, набрав 55 очков.

Спартаковцы, идущие третьими, имеют на своем счету 54 очка. Лидером таблицы Российской премьер-лиги является петербургский «Зенит» (67), гарантировавший себе чемпионский титул еще в 26-м туре, обыграв на своем поле «Спартак» со счетом 3:2.

В 30-м туре «Спартак» сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов», а армейцы — дома с «Ростовом» (53), располагающимся в таблице на четвертой строчке.

Ранее адвокат и юрист Александр Добровинский заявил, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не будет выдан Нидерландам в случае вынесения обвинительного приговора по делам на родине в случае получения игроком гражданства России.

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