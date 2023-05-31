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Месси нервничает из-за отсутствия предложения от «Барселоны»

Журналист Ромеро: форвард «ПСЖ» Месси нервничает из-за отсутствия предложения от «Барсы»

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Global Look Press

Аргентинский футболист «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси переживает из-за того, что «Барселона» не присылает ему предложение. Об этом сообщает инсайдер Жерар Ромеро.

По его данным, Месси нервничает, поскольку хотел решить вопрос касательно своего будущего еще на прошлой неделе, но до сих пор не смог этого сделать из-за неопределенности с «Барселоной».

Испанский клуб договаривается с футболистом неофициально, в то время как формального предложения сделано так и не было. Это связано с финансовыми ограничениями, которые сине-гранатовые пытаются преодолеть посредством согласования с Ла Лигой экономического плана.

Пока получить одобрение футбольных властей не удалось.

Хорхе Месси, отец и агент нападающего «ПСЖ», звонил в Ла Лигу и пытался уточнить ситуацию, но ответа не получил. «Барселона» же уверяет, что все будет в порядке.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» предложил Месси контракт на €1,2 млрд.

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