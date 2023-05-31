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Аршавин о возможном уходе бразильцев из «Зенита»: план Б существует

Экс-игрок «Зенита» Аршавин заявил, что в клубе все довольны бразильскими легионерами

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РИА Новости

Бывший футболист «Зенита», ныне занимающий должность заместителя генерального директора петербургского клуба Андрей Аршавин сообщил, что у команды есть план Б на случай возможного ухода бразильских легионеров.

«Конечно же, все в клубе довольны бразильцами. Есть желание их сохранить. Но все понимают ситуацию, что может произойти по-разному.

Понимая это, клуб так или иначе смотрит футболистов на замену, планирует что-то. План Б отчасти существует, но хотелось бы пожить по плану А, чтобы они продолжали играть», — цитирует Аршавина «Чемпионат.com».

На текущий момент в составе клуба с берегов Невы выступают семь бразильцев: защитники Дуглас Сантос, Роберт Ренан и Родригао, хавбеки Вендел и Густаво Мантуан, а также форварды Малком и Клаудиньо, получившие российское гражданство. Летом 2023 года к ним присоединится полузащитник Ду Кейрос.

7 мая «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Это пятое подряд чемпионство команды Сергея Семака.

Ранее Аршавин рассказал, что знает футболиста, который на него похож.

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