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Агент лучшего бомбардира Бундеслиги заявил, что его клиент ни за что не поедет в «Спартак»

Агент форварда «Вердера» Фюллькруга заявил, что трансфер его клиента в «Спартак» невозможен

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IMAGO/Global Look Press

Гюнтер Нойхаус, агент футболиста «Вердера» и сборной Германии Никласа Фюллькруга, заявил, что о переходе его клиента в московский «Спартак» не может быть и речи. Его слова передает «РБ Спорт».

Напомним, в середине мая появилась информация, что красно-белые готовят крупный трансфер игрока атаки за 15–20 миллионов евро.

«Никлас ни за что не поедет в «Спартак», — заявил Нойхаус в ответ на вопрос, готов ли его клиент за хорошие деньги приехать играть в московском клубе.

В текущем сезоне Фюллькруг сыграл 30 матчей за «Вердер», в которых забил 16 мячей и сделал шесть результативных передач. Вместе с форвардом «Лейпцига» Кристофером Нкунку он разделили титул лучшего бомбардира Бундеслиги.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.

За тур до конца сезона в Российской премьер-лиге подопечные Гильермо Абаскаля занимают третье место в турнирной таблице. Спартаковцы одержали в 29 матчах 15 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений, набрав 54 очка.

Ранее ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов назвал причину отсутствия трофеев у красно-белых.

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