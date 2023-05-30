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Боксер Фьюри раскрыл, сколько денег мог заработать Усик за титульный бой

Британский боксер Фьюри назвал украинца Усика трусливым мальчишкой, убежавшим от 13 млн фунтов

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Steve Marcus/Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри раскритиковал украинца Александра Усика за срыв титульного поединка в супертяжелом весе.

Напомним, 22 марта стало известно о срыве боя между боксерами. Поединок был запланирован на апрель этого года. Переговоры о проведении боя шли с осени 2022 года. Стороны не смогли урегулировать финансовые вопросы. Теперь украинец подерется против британца Даниэля Дюбуа.

«Факт в том, что Усик — долбаный трусливый мальчишка! Он убежал от 13 миллионов фунтов и сейчас заработает только 6 миллионов долларов. Шут», — заявил Фьюри в интервью Boxing Social.

Последний бой Александр Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Фьюри является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Ранее Фьюри назвал главное условие, при котором его бой с Усиком состоится.

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