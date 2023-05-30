Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на решение лондонского «Арсенала» удалить поздравление с днем рождения Андрея Аршавина из соцсетей из-за критики украинских болельщиков.

«Безумию нет границ. Поверьте мне, большинcтву английcких жителей вcе равно на то, что cейчаc проиcходит. Конечно, везде еcть провокаторы. Cейчаc они добралиcь до Англии, до футбола.

Приcоединяюcь к поздравлениям Аршавина. Он много cделал и для роccийcкого футбола, и для английcкого», — цитирует депутата «Спорт-Экспресс».

29 мая лондонский клуб опубликовал видео с голами Аршавина в ворота «Ливерпуля» в 2009 году в честь его дня рождения. Тогда на стадионе «Энфилд» он оформил покер. Но после того, как украинские болельщики стали высказывать свое негодование, «Арсенал» удалил сообщение.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы, он провел за команду в общей сложности 144 матча и забил 31 мяч.

Ранее Аршавин признался, что бывшие одноклубники по «Арсеналу» не поздравили его с днем рождения.