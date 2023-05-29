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Боец ММА Минеев рассказал, когда вернется в зону СВО

Боец ММА Минеев заявил, что вернется в зону СВО после 15 июня

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FIGHT NIGHTS GLOBAL

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил, что вернется в зону СВО после рождения дочери. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Возвращаюсь обратно в зону СВО после 15 июня. На этот момент примерно планируется рождение дочери», — сказал Минеев.

Свой последний бой Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

18 ноября в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Россиянин отправил в нокаут своего соперника уже в третьем раунде. Сообщалось, что сразу после этого боя Минеев подпишет контракт на прохождение службы в рядах вооруженных сил РФ. Стоит отметить, что его родной брат погиб в самом начале СВО.

Ранее Минеев рассказал, что ему страшно за своих родных во время службы в зоне Специальной военной операции.

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