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Главная звезда медиафутбола Кутуз рассказал, сколько зарабатывал в любительских лигах

Медиафутболист Кутузов зарабатывал не меньше 100 тысяч в месяц любительским футболом

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Игрок года в медийном футболе-2022 Сергей «Кутуз» Кутузов, перешедший перед третьим сезоном Медийной футбольной лиги из «2Drots» в «Титан», рассказал о своих заработках в любительском футболе до того, как в его жизни появилась Медиалига.

«Если брать ЛФЛ и турнир ЛФК, то есть КФК – третий дивизион. Когда у меня не было еще другого заработка, любительские турниры в Москве приносили мне около ста тысяч рублей в месяц примерно. Это если брать вообще все турниры, потому что помимо ЛФЛ и КФК в Москве есть еще всякие Amateur-лиги, AFL… Если брать все, то любительский футбол приносил мне в месяц тогда 100-120 тысяч. Но все-таки стоит понимать, что это была серьезная нагрузка. По выходным у меня было от трех до пяти игр. Сумасшедшая нагрузка. В понедельник я с утра я еле поднимался с кровати и из-за этого на неделе какие-то травмы появлялись, потому что все-таки восстановление не на профессиональном уровне: отдохнул денек и побежал дальше, а организм к этому был не очень готов. Поэтому, когда появились серьезные турниры, как Медиалига, в турнирах, как Amateur и AFL, я перестал играть совсем. Там очень маленькие деньги и довольно большая нагрузка», — рассказал Кутузов в большом интервью «Газете.Ru».

Кутузов отметился четырьмя голами и одной голевой передачей в пяти матчах третьего сезона МФЛ. «Титан» одержал четыре победы и один раз сыграл ничью. Команда перед последним туром занимает второе место в группе С.

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