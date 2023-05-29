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Агент рассказал о дружбе футболиста «Зенита» с Неймаром

Агент Гарсия рассказал, что игрок «Зенита» Малком дружит с Неймаром

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Stoyan Nenov/Reuters

Луис Гарсия, агент форварда петербургского «Зенита» Малкома, высказался о вызове своего клиента в расположение национальной команды Бразилии. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Малком очень рад вызову в сборную Бразилии. Тогда он не сможет сыграть за сборную России? Я не спрашивал его о том, хотел бы ли он сыграть за сборную России в будущем. В сборной Бразилии Малком вдохновляется Неймаром. Они друзья», — сказал Гарсия.

О вызове Малкома в сборную стало известно 28 мая. Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Рамон Менезес пригласил футболиста петербургского клуба принять участие в июньских товарищеских матчах.

Бразильцы 17 июня сыграют в Барселоне с Гвинеей, а 20 июня в Лиссабоне — с Сенегалом.

Напомним, «Зенит» разрешил футболисту досрочно покинуть расположение команды и вернуться на родину в Бразилию в связи с рождением сына.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Ранее экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин назвал вызов Малкома в сборную Бразилии плохим сигналом.

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