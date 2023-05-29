Президент «Наполи» Де Лаурентис встретится с агентом Кварацхелии после завершения сезона

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис встретится с Мамукой Джугелией, агентом грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, чтобы обсудить будущее 22-летнего игрока в клубе. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, владелец клуба предложит полузащитнику новый контракт с окладом в €2,5 млн в год, предусматривающий выплату бонусов за определенные достижения.

Отмечается, что стороны близки к договоренности и заинтересованы в продлении текущего контракта, который действует до лета 2027 года.

Напомним, что по нынешнему трудовому договору Кварацхелия зарабатывает €1,4 млн за сезон.

В 2023 году Хвича вместе с «Наполи» стал чемпионом Италии и участником четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей неаполитанцы уступили «Милану».

Ранее сообщалось, что главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью готов покинуть свой пост после завершения сезона.