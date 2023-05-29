Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент «Наполи» Де Лаурентис встретится с агентом Кварацхелии после завершения сезона

Президент «Наполи» Де Лаурентис обсудит с агентом Кварацхелии будущее игрока в клубе

close
100%
Ciro Fusco/Global Look Press

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис встретится с Мамукой Джугелией, агентом грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, чтобы обсудить будущее 22-летнего игрока в клубе. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, владелец клуба предложит полузащитнику новый контракт с окладом в €2,5 млн в год, предусматривающий выплату бонусов за определенные достижения.

Отмечается, что стороны близки к договоренности и заинтересованы в продлении текущего контракта, который действует до лета 2027 года.

Напомним, что по нынешнему трудовому договору Кварацхелия зарабатывает €1,4 млн за сезон.

В 2023 году Хвича вместе с «Наполи» стал чемпионом Италии и участником четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей неаполитанцы уступили «Милану».

Ранее сообщалось, что главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью готов покинуть свой пост после завершения сезона.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях