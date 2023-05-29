Форвард «Динамо» Смолов: есть ощущение, что судейство ухудшилось

Российский нападающий московского «Динамо» Федор Смолов поделился размышлениями о судействе в российском футболе, передает «Спорт-Экспресс».

«Не хочется категорично высказываться, но есть ощущение, что ухудшилось. Очень часто прибегают к услугам VAR, много пауз, рванный ритм, игру прерывают на пустом месте — при каждом угловом. Мне даже это больше не нравится. Судьи тоже люди, все ошибаются», — заявил Смолов.

В нынешнем сезоне РПЛ 33-летний нападающий в составе московского клуба провел 24 матча и записал на свой счет десять голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера российского игрока в €5 млн.

В своей карьере Смолов играл за «Динамо», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив». Также он пробовал свои силы в зарубежных чемпионатах: в 2010 году ездил в аренду в нидерландский «Фейеноорд», а в 2020 году также на правах аренды выступал за испанскую «Сельту».

Ранее сообщалось, что Федор Смолов рассказал, что во время зимнего перерыва в Российской премьер-лиге (РПЛ) отказался от перехода в клуб из Турции.