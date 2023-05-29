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Тренер Гаджиев назвал условие, при котором «Ростов» может обыграть ЦСКА

Тренер Гаджиев заявил, что «Ростову» нужно улучшить физическое состояние

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Известный футбольный тренер Гаджи Гаджиев рассказал, что нужно «Ростову» для того, чтобы достичь успеха в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Надо улучшить свое физическое состояние, потому что игра южан строится на том, чтобы максимально взвинтить темп, прессинговать на территории соперника. Это требует больших физических затрат. Они могут и обыграть ЦСКА, если будут хорошо готовы. Но есть и вероятность победы армейцев», — заявил Гаджиев.

За тур до конца сезона-2022/23 чемпионата России по футболу армейцы с 55 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (54) располагается на третьей строчке. «Ростов» идет четвертым, имея в своем активе 53 очка.

ЦСКА и «Ростов» сойдутся в очной битве 3 июня. Матч, как и все матчи заключительного тура чемпионата России, начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Ростова» Егор Голенков после победного матча 29-го тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом», который закончился со счетом 3:2 в пользу ростовской команды, высказался о предстоящем поединке 30-го тура национального первенства с московским ЦСКА.

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