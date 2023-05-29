Аршавин назвал вызов игрока «Зенита» Малкома в сборную Бразилии плохим сигналом

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал вызов футболиста петербургского клуба Малкома в национальную сборную Бразилии.

Аршавин заявил, что Малком получил этот вызов заслуженно.

«Но это плохой сигнал: если он забьет гол, его шансы покинуть «Зенит» увеличатся. Если хорошее предложение будет, оно будет конкретное, он в любом случае будет его рассматривать. Малком находится в таком возрасте, что может играть в европейском чемпионате», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

О вызове Малкома в сборную стало известно 28 мая. Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Рамон Менезес пригласил футболиста петербургского клуба принять участие в июньских товарищеских матчах.

Бразильцы 17 июня сыграют в Барселоне с Гвинеей, а 20 июня в Лиссабоне — с Сенегалом.

Напомним, «Зенит» разрешил футболисту досрочно покинуть расположение команды и вернуться на родину в Бразилию в связи с рождением сына.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.