Нападающий «Зенита» Малком получил вызов в сборную Бразилии

Нападающий петербургского «Зенита» Малком получил вызов в сборную Бразилии, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Рамон Менезес пригласил футболиста петербургского клуба принять участие в июньских товарищеских матчах.

Бразильцы 17 июня сыграют в Барселоне с Гвинеей, а 20 июня в Лиссабоне — с Сенегалом.

Напомним, «Зенит» разрешил футболисту досрочно покинуть расположение команды и вернуться на родину в Бразилию в связи с рождением сына.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

В январе сообщалось, что серьезный интерес к игроку проявляет французский «Пари Сен-Жермен».

В 2021 году Малком в составе сборной Бразилии стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Токио.

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что состав сине-бело-голубых остается сильным, несмотря на отъезд из расположения команды большинства бразильских легионеров.