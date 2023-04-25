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Экс-игрок «Томи» рассказал, как уговаривал Дзюбу не оставаться с Карпиным в «Спартаке»

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РИА Новости

Бывший полузащитник «Томи» Дмитрий Мичков рассказал, как принимал участие в приглашении Артема Дзюбы в томскую команду в 2010 году.

«В 2010-м я активно содействовал тому, чтобы Артем в «Томь» перешел.

Но да, я убеждал. У Артема дилемма была — идти в «Томь» или все-таки стараться пробиться со скамейки в «Спартаке».
Я звонил ему: «Тем, ты Карпину не нужен, он на тебя не рассчитывает. Приезжай к нам, выстрелишь здесь, и дальше подпишешь со «Спартаком» уже нормальный контракт», — передает слова Мичкова Sport24.

Дзюба выступал за «Томь» на правах аренды в 2009 и в 2010 годах, после чего вернулся в «Спартак».

В феврале он подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в РПЛ Дзюба отметился шестью забитыми мячами в семи матчах. Он оформил хет-трик в ворота «Ростова», а также в 21-м туре оформил дубль в ворота «Пари Нижний Новгород». Однако форвард не может забить уже три матча подряд в чемпионате России.

Ранее блогер Евгений Савин объяснил, почему Артем Дзюба поддерживает Владимира Путина.

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