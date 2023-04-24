Игрок «Крыльев» Писарский предложил запустить сбор денег судьям РПЛ на консультацию к окулистам

Футболист самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский остался недоволен судейством в гостевом матче с «Пари Нижний Новгород» в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась победой «Пари НН» со счетом 2:1. На 34-й минуте в ворота «Крыльев» был назначен пенальти после попадания мяча в руку защитнику самарцев Николаю Рассказову. На 42-й минуте главный арбитр матча Роман Галимов зафиксировал фол Никиты Каккоева на Владимире Писарском на краю штрафной площади, но не стал назначать пенальти.

«Предлагаю запустить сбор средств на консультацию к окулистам», — написал футболист в социальных сетях.

В составе победителей голами отметились Тимур Сулейманов и Владислав Яковлев. У самарского клуба единственный мяч забил Фернандо Костанца.

Таким образом, «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. «Крылья Советов» занимают 11-е место, имея в активе 25 баллов.

30 апреля нижегородская команда сыграет с «Оренбургом». 29 апреля «Крылья Советов» проведут встречу с петербургским «Зенитом».

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран после матча с «Крыльями» заявил, что ему не нужен красивый футбол.