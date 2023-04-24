Российский хоккеист Орлов установил уникальное достижение «Бостона» в НХЛ

Российский хоккеист Дмитрий Орлов стал первым защитником в истории «Бостон Брюинз», кому удалось набрать очки в четырех дебютных матчах подряд в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

31-летний игрок оформил результативную передачу в четвертой игре первого раунда плей-офф Восточной конференции против «Флориды Пантерз». Всего в текущем розыгрыше Кубка Стэнли он записал на свой счет уже пять ассистов.

В матче «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» идет седьмая минута третьего периода, счет 3:2 в пользу гостей.

Напомним, Орлова обменяли в «Бостон» из «Вашингтон Кэпиталз» в конце февраля. После этого он записал на свой счет четыре гола и 13 результативных передач в 23 играх.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не виноват в том, что «столичные» в нынешнем сезоне не смогли пробиться в плей-офф НХЛ.

По результатам регулярного чемпионата «Вашингтон» занял 13-е место из 16 команд в Восточной конференции. Команда потерпела восемь поражений в последних девяти матчах сезона.