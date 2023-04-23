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Форвард «Локомотива» Дзюба заявил, что уверен в существовании инопланетян

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ФК «Локомотив»

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба заявил, что уверен в существовании инопланетян и параллельной вселенной. Его слова передает «РБ Спорт».

«Конечно, уверен, существует параллельная вселенная, — сказал Дзюба. — Думаю, инопланетяне тоже — скорее да, чем нет. К концу света я отношусь скептически. Мы много чего не видели, но оно все существует! Я Новую Зеландию не видел — она существует? Я очень люблю фильмы Marvel!» — сказал Дзюба.

34-летний Дзюба присоединился к «Локомотиву» в начале февраля. За это время он провел восемь матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько недель и не сумел закрепиться в стартовом составе, после чего контракт был расторгнут.

«Локомотив» после 23 туров Российской премьер-лиги набрал 28 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю назвал Артема Дзюбу своим любимым футболистом.

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