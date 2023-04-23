Губерниев сообщил, что российский гребец Пименов будет выступать за Сербию

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что российский гребец Николай Пименов будет выступать за национальную команду Сербии. Его слова передает «Матч ТВ».

«Есть информация, что Николай Пименов‑младший, сын и племянник известных гребцов, будет выступать за Сербию… Исход начался, и тут я могу только пожелать всем удачи и здоровья», — сказал Губерниев.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что Китай и Куба на сегодняшний день являются самыми безопасными для российских спортсменов странами для проведения тренировочных сборов.