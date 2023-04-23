«Урал» намерен обратиться в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом»

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал о намерении обратиться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (3:1). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Завтра обратимся в ЭСК РФС по итогам игры с «Ростовом». Но что от этого толку? Во что они превращают футбол, они превращают его в «телевизионный» футбол. Влут отдал пас в центре поле, Бикфалви протащил мяч и забил гол. Но арбитр его отменяет, потому у Влута в центре поля была рука. А зачем ты смотришь ВАР с эпизодом в центре поля? Ему же случайно попал мяч в руку от рикошета соперника», — сказал Иванов.

Игра, прошедшая 23 апреля в Екатеринбурге, завершилась победой команды из Ростова-на-Дону со счетом 3:1.

Дубль в составе «Ростова» оформил нападающий Николай Комличенко, который поразил ворота соперников на 19-й и 50-й минутах встречи и довел число своих голов в сезоне РПЛ до одиннадцати.

На 80-й минуте хорватский полузащитник Даниэль Мишкич позволил «Уралу» отквитать один мяч, но гости снова увеличили преимущество после гола Максима Осипенко с пенальти на 90-й минуте.

Для клуба из Екатеринбурга это поражение стало уже пятым подряд в РПЛ. «Ростов», в свою очередь, продлил беспроигрышную серию до шести матчей.

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