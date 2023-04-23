Защитник «Зенита» Круговой рассказал о сложностях в игре с «Динамо»

Защитник петербургского «Зенита» Даниил Круговой рассказал, с какими сложностями столкнулась команда в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо», передает «РБ Спорт».

Поединок, который состоялся 22 апреля в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

«Да, были у них моменты. Они хорошо выбегают в атаку. Сначала грамотно обороняются всей командой, потом их крайние и нападающие быстро проникают на чужую половину поля. С этим у нас сегодня были сложности, я считаю», — заявил Круговой.

После сыгранных в чемпионате 24-х матчей петербургская команда, которая до этого четыре раза подряд становилась победителем национального первенства, продолжает удерживать уверенное лидерство, набрав 58 очков.

Ранее сообщалось, что помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака бразилец Вильям Оливейра рассказал о степени серьезности травмы Вендела, который покинул поле в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо», держась за переднюю поверхность бедра.