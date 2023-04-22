Экс-игрок «Спартака» Гладилин о борьбе «Динамо» за тройку лидеров: им бы свое место сохранить

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что столичное «Динамо» не сможет бороться за попадание в тройку лидеров по итогам сезона.

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московская команда на выезде уступила петербургскому «Зениту» со счетом 1:3.

«Нет у «Динамо» шансов зацепиться за тройку лидеров. Даже близко нет. Это бесполезно, [они не смогут конкурировать с другими командами, стоящими выше]. Им бы свое место сохранить, там «Краснодар» может «Динамо» с их позиции потеснить», — сказал Гладилин.

После 24 туров национального первенства «Зенит» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Динамо» идет на пятой позиции, имея в активе 39 баллов. На второй строчке идет «Ростов» (46), на третьей — «Спартак» (45), на четвертой — ЦСКА (44). Эти команды еще не играли матчи 24-го тура.

Ранее сообщалось, что бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин после матча 24-го тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» поделился размышлениями о борьбе за призовую тройку в чемпионате.